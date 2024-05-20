شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": استشهاد 106 أشخاص خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 106 أشخاص و176 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأوضحت الوزارة - في التحديث اليومي لحصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية - أن عدد الشهداء ارتفع إلى 35 ألفا و562 شهيدا، فيما بلغت حصيلة المصابين إلى 79 ألفا و652 مصابا، لافتة إلى أن هذه الأعداد لا تتضمن الضحايا تحت الركام وآلاف المفقودين.