شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيراني.. رئيس الجزائر يقدم التعازى لطهران فى وفاة رئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرئيس الإيراني كان أخا وشريكا، هكذا وصف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إبراهيم رئيسي، خلال تعزيته في وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

جاء ذلك خلال رسالة التعزية التي بعثها تبون، اليوم الإثنين، إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر .



وأشار الرئيس الجزائري- في رسالته- إلى أنه تابع بتأثر وقلق منذ الوهلة الأولى الساعات العصيبة التي عاشها الشعب الإيراني، وهو يترقب أخبار مصير المروحية التي تقل المرحوم إبراهيم رئيسي، وأعضاء الوفد المرافق له من المسؤولين.



وأستطرد قائلا " أفقد شخصيا في "القائد إبراهيم رئيسي أخا وشريكا جمعته به خدمة أواصر الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين، ونصرة القضايا العادلة التي تبنتها الأمة الإسلامية وحملت راية الدفاع عنها والتضحية من أجلها".



وتقدم الرئيس الجزائري في ختام رسالته "بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يعظم أجر الشعب الإيراني الشقيق ويعينه على تجاوز هذا الظرف الصعب الأليم"