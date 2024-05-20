شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: إسرائيل أجبرت 810 آلاف على النزوح قسرا من رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن إسرائيل أجبرت 810 آلاف شخص على النزوح قسرا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين.



وقالت: أنه "منذ السادس من مايو، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا على شرق مدينة رفح، فيما احتلت في اليوم التالي الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، وأوقفت تدفق المساعدات ومنعت المرضى والجرحى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج".



وأضافت: أن "النزوح مستمر في غزة، وتفيد التقديرات بأن أكثر من 810 آلاف شخص نزحوا قسرا من رفح خلال الأسبوعين الماضيين بحثا عن الأمان، وكان يتواجد في رفح نحو 1,4 مليون نازح سبق أن دفعهم الاحتلال الإسرائيلي للنزوح إليها قسرا بزعم أنها "آمنة" قبل أن يشن عليها هجوما بريا وغارات جوية مكثفة أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى".



وتابعت: "في كل مرة تُشرد فيها عائلات، وتتعرض حياة أفرادها لخطر جسيم ويضطرون إلى ترك كل شيء خلفهم بحثا عن الأمان، لكن لا توجد منطقة آمنة"، مجددة دعوتها إلى وقف إطلاق النار فورا.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري رفح الحدودي وكرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي.. وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال منعت خلال فترة إغلاق المعبرين إدخال أكثر من 3000 شاحنة مساعدات للقطاع، وسفر نحو 700 مريض وجريح للعلاج في خارج القطاع المحاصر.