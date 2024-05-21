شكرا لقرائتكم خبر عن من عائلة واحدة.. استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينيًا من عائلة واحدة مساء الاثنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى كمال عدوان، بانتشال 14 شهيدًا جراء قصف جوي عنيف استهدف منزلهم.

وأكدت كذلك استشهاد طفلة داخل المستشفى نتيجة نفاذ الأوكسجين، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الثالث على التوالي منع إدخال أي كمية من الوقود للمستشفيات والمؤسسات الدولية.

200 شهيرًا في جباليا

وتشير إحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية إلى أن أكثر من 200 فلسطيني استشهدوا منذ بدء الاجتياح البري للمناطق الشرقية من مخيم جباليا.

كما دمر الاحتلال بالكامل البنية التحتية ومئات المنازل في المخيم.