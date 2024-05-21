شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الأسرى": الاحتلال اعتقل آلاف الفلسطينيين بالضفة خلال سبعة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 8815 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 15 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء وأسرى سابقون، من جنين ونابلس ورام الله والخليل، ترافق مع حملة الاعتقالات عمليات تنكيل وضرب بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب الواسعة في المنازل.

من جانبه، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال، عرّضت مئات الأسرى للتعذيب الجسدي والنفسي، وأن مصير مئات الأسرى من غزة لا يزال مجهولاً، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن عددهم وأماكن اعتقالهم.