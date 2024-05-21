شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عُمان يبدأ زيارة إلى الأردن تلبية لدعوة من الملك عبدالله الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان غدا الأربعاء زيارة دولة إلى الأردن، تستمر يومين، تلبية لدعوة من الملك عبدالله الثاني.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الاثنين، مشيرة إلى أنه سيرافق السلطان هيثم وفد رفيع المستوى.

ومن جهته، أفاد ديوان البلاط السُّلطاني، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، بأنه من المقرر أن يبحث السلطان هيثم خلال الزيارة مسارات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما، وكذلك التشاور حول مختلف القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتنسيق بينهما فيما يتعلق بالموضوعات التي تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك.