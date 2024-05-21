شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أمريكا لليمن ينطلق فى جولة شرق أوسطية لمواصلة مناقشات عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه المبعوث الأمريكى الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج فى جولة شرق أوسطية تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان هذا الأسبوع لمواصلة المناقشات مع الشركاء بشأن عملية السلام فى اليمن والوقف الفورى لهجمات الحوثيين المتهورة فى البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته، اليوم الثلاثاء أن هجمات الحوثيين المستمرة تهدد التقدم نحو تحقيق حل دائم للصراع فى اليمن وتعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين والمحتاجين في جميع أنحاء المنطقة.

وأكدت دعم الولايات المتحدة بقوة السلام الدائم والشامل في اليمن وتحث على العودة السريعة إلى جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، يعتزم المبعوث الأمريكي الخاص الاجتماع مع نظرائه لمناقشة الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع الحالي ودعم الشعب اليمني.