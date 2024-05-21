شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: نحذر من استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، من خطورة استمرار حرب الإبادة التى يتعرض لها الفلسطينيون فى رفح وغزة ونابلس وآخرها ما يجرى فى محافظة جنين وسقوط العديد من الشهداء والجرحى.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة -في بيان صحفي- إنه بالرغم من قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن حكومة الاحتلال وجيشها يصرون على مواصلة جرائمهم، وذلك جراء الدعم الأمريكي المستمر وغير المبرر لصالح الاحتلال.

وأضاف أبو ردينة: "نحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه الأفعال الإسرائيلية الخطيرة التي تحرق المنطقة برمتها وتدفعها نحو الهاوية، فالدعم الأمريكي بالمال والسلاح للاحتلال وتوفير الغطاء لعدم محاسبته على جرائمه، تدفع بقادة الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم مثلما رأينا في شمال غزة ورفح، واليوم في جنين إذ تنتهك الحرمات ويقتل الأبرياء والأطباء على مرأى ومسمع من العالم الذي يقف صامتاً تجاه هذه الجرائم التي تمس المدنيين، وكذلك تدمير البنية التحتية للمستشفيات والمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".