شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين منطاد للتحليق فى القمة الخليجية الـ45 بالكويت ديسمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس فريق منطاد الإمارات الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصورى أنه تم تدشين منطاد مجلس التعاون الخليجى الذى سيحلق فى القمة الخليجية الـ45 التى ستستضيفها دولة الكويت فى ديسمبر المقبل، إضافة لاستضافتها بطولة كأس الخليج لكرة القدم فى ذات الشهر، والتى سيتم فيها إطلاق المنطاد متوجا بأعلام دول الخليج العربية .

وقال المنصوري - في تصريح اليوم الثلاثاء، عقب لقائه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، بمناسبة زيارتهم للكويت - أن أمير الكويت أوصاهم بأن يحلق هذا المنطاد فوق جميع البلدان الخليجية في إطار مبادرة (خليج واحد وشعب واحد) ، مشيرا إلى الحرص على تحقيق رؤية قادة دول الخليج بأن نكون شعبا واحدا نقف إلى جانب قادتنا صفا بصف، لتحقيق ما حققه الآباء، مؤكدا الاستمرار في تسخير كل الإمكانيات والمتطلبات للشباب لإنجاز هذا العمل، تقديرا لقادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي .

وأضاف المنصورى أن أمير الكويت أوصاهم أيضا بالاهتمام بالثروة الإنسانية لدول مجلس التعاون كافة ولما يدعو دول المجلس من قيادات وشعوب إلى مد جسور التواصل والتسامح بينهم، وتسخير كل إمكانيات الشباب الخليجي والكوادر الوطنية في التعريف بانتمائهم لقيادتهم وانتمائهم لأوطانهم من خلال نقل رؤية الإنجازات الكبيرة التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من 45 عاما.