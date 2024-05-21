شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد وحدة صواريخ تابعة لحزب الله فى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله فى منطقة الشاطئ، فى غارة جوية شنها الليلة الماضية على منطقة صور جنوب لبنان.

وذكر بيان لجيش الاحتلال أوردته قناة (آى24 نيوز) أنه "في غارة جوية تم القضاء على قاسم سقلاوى، قائد الوحدة الصاروخية في منطقة الشاطئ في حزب الله".

وأشار جيش الاحتلال إلى إن سقلاوي كان مسؤولًا عن التخطيط وتنفيذ عمليات إطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل من منطقة الشاطئ في لبنان.

وكان حزب الله قد أعلن أمس استشهاد 6 من مقاتليه في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان، ومن ضمنهم قاسم عفيف سقلاوي (ملاك)، وهو من مواليد عام 1987، من بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان.