شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص وتباعد اجتماعى.. تعرف على رحلة علاج أسماء الأسد من اللوكيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة الجمهورية السورية إصابة أسماء الأسد زوجة بشار الأسد بسرطان الدم، وقالت في بيان الثلاثاء إنه وبعد ظهور أعراض وعلامات سريرية تبعتها سلسلة من الفحوصات تم تشخيص إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا).

وأضاف البيان، أنها ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، وتابع أنها ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج.

وأسماء الأسد ، البالغة من العمر 48 عاما، هي في الأصل من محافظة حمص بوسط البلاد، وكانت قد ولدت ونشأت في بريطانيا قبل أن تعود إلى سوريا بعد لقاء بشار الأسد، وتزوجا منذ 24 عاما ولديهما ثلاثة أبناء هم حافظ وزين وكريم.

وسبق وأن أعلنت رئاسة نظام الأسد في 2018 إصابتها بسرطان الثدي، وبعد خوضها رحلة علاج أشارت الرئاسة السورية بعد ذلك إلى أنها استجابت للعلاج.