شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجى يؤكد دعمه للجهود الأممية لتحقيق الأمن والاستقرار باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، دعم دول المجلس للجهود الأممية التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلم في اليمن كافة، بما يعود بالنفع والرفاه للشعب اليمني .



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن جاء ذلك خلال لقائه في الرياض، بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "هانز جروندبيرج"، حيث تم استعراض آخر التطورات في اليمن، إلى جانب عدد من الموضوعات أبرزها موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حلّ سياسي للأزمة وفقًا للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 .



وجدد "البديوي" التأكيد على ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ44 (ديسمبر 2023م -الدوحة) الذي تضمّن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن .



وفي سياق أخر، استقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى جاسم محمد البديوي ،اليوم الأثنين، سفير طاجيكستان أكرم كريمي، وسفير كازاخستان ماديار مينيلبيكوف، وسفير قبرص مايكل أليكسوس، وسفير الأرجنتين فاكوندو فيلا المعتمدين لدى المملكة العربية السعودية وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه خلال اللقاءات التي عقدت كلاً على حدة مناقشة عدة موضوعات، واستعراض العلاقات بين الجانبين، وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك .