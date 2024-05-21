شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، فى أنحاء مُتفرقة من قطاع غزة، الذى يشهد قصفا عنيفا، جوا وبرا وبحرا، مع دخول الحرب الإسرائيلية على القطاع يومها الثامن والعشرين بعد المئتين.

وانتشلت طواقم الإنقاذ 3 شهداء وعددًا من المصابين، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال منزلاً بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي استهدف منزلين لعائلتي أبو عامر وأبو طير شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ولا يزال هناك مفقودون تحت أنقاض المنزلين المدمرين.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها صوب بحر مدينة خان يونس .

كما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عددا من الإصابات نتيجة إطلاق نار من طائرة "كواد كابتر" على مجموعة من المدنيين خلف جمعية المعاقين على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على المنطقة الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وتواصل مدفعية جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35562 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وفى سياق متصل استُشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طبيب ومعلم، وأصيب 9 آخرون، بينهم اصابتان بحالة خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل خلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان ، باستشهاد سبعة أشخاص، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن من بين الشهداء أخصائي جراحة عامة في مستشفى جنين أسيد جبارين، والذي تم استهدافه في محيط المستشفى، والمعلم علام جرادات، الذي كان متوجها إلى رأس عمله في مدرسة وليد أبو مويس الأساسية للبنين، وطالب في طريقة عودته إلى منزله.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن هناك بعض طلاب المدارس بين المصابين في جنين، وجيش الاحتلال يعرقل وصول الطواقم إليهم.

وحسب المصادر الأمنية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين .

وقالت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر، إنه تم اخلاء جميع المدارس في مدينة جنين ومخيمها، باستثناء بعض الطلاب في مدرستي الكرامة والزهراء، لخطورة الأوضاع الميدانية.

وباستشهاد الفلسطينيين السبعة، ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 513 شهيدًا، بينهم 127 من محافظة جنين، بحسب التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين.