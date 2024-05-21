شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: إصابة جنديين بجروح خطيرة فى مخيم جباليا شمالى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة جنديين بجروح خطيرة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى في بيان، الإثنين، أنه "تم العثور على جثث الرهائن الإسرائيليين الأربعة الذين تم العثور عليهم في قطاع غزة الأسبوع الماضي، في نفق تابع لحركة حماس في مخيم جباليا".

وأورد البيان "تم العثور على جثث رون بنيامين، يتسحاق جيليرنتر، عميت بوسكيلا وشاني لوك مخبأة في النفق، والمنطقة المحيطة به كانت تحت حراسة حماس".

وقُتل كل من شاني لوك، وعميت بوسكيلا، ورون بنيامين، ويتسحاق جيليرنتر خلال هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس في جنوب إسرائيل، وتم نقل جثثهم بعد ذلك إلى قطاع غزة.