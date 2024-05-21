شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقصف بوابة طوارئ مستشفى كمال عدوان شمالى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى بوابة قسم الاستقبال والطوارئ فى مستشفى كمال عدوان فى جباليا شمال قطاع غزة.

وقال مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، في تصريح صحفي، إن الاحتلال استهدف بالقذائف بوابة قسم الطوارئ في المستشفى، ويتم حاليا إخلاء المستشفى من الجرحى والمرضى والطواقم الطبية، حيث يوجد عدد من المرضى لم تتمكن الطواقم الطبية من إخلائهم.

وصعدت قوات الاحتلال عدوانها على شمال قطاع غزة لا سيما مناطق "جباليا وبيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان"، وسط نزوح آلاف الفلسطينيين، وسقوط عشرات الشهداء والمصابين في سلسلة غارات على جميع محافظات القطاع.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة،اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 85 شخصًا، وإصابة 200 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية .

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بداية الحرب الإسرائيلية عليه إلى 35647، والإصابات إلى 79852، علما بأن هذه الأرقام لا تتضمن الآف الضحايا والمفقودين.



