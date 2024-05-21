شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وسويسرا يبحثان تعزيز التعاون الثنائى والبرلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي ، بالرباط ، مباحثات مع رئيس المجلس الوطني السويسري إريك نوسباومر، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد برلماني كبير ، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والمجال البرلماني.

وأوضح بيان صادر عن مجلس النواب المغربي أنه ، خلال اللقاء ، أعرب رئيس المجلس الوطني السويسري عن الإرادة القوية للبرلمان السويسري في المساهمة في توطيد علاقات التعاون مع المغرب ، لا سيما في المجال التجاري والبحث العلمي والتأهيل المهني، والطاقات المتجددة والهجرة، مشيرا إلى أن العلاقات السياسية والإقتصادية شهدت تطورات كبيرة منذ التوقيع على الإعلان المشترك بين البلدين سنة 2021.

وجدد نوسباومر ، خلال هذا اللقاء ، الدعوة لرئيس مجلس النواب للقيام بزيارة عمل لسويسرا ، لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.



من جهته ، قدم الطالبي العلمي لمحة عن الإصلاحات المؤسساتية والأوراش الكبرى التي شهدها المغرب ، وشدد على أهمية تمتين التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين وتقاسم الخبرات والتجارب بينهما في جميع مجالات العمل البرلماني وفي مجال الديمقراطية التشاركية بصفة خاصة.