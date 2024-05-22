شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتراف بدولة فلسطينية.. إعلان مرتقب اليوم من أيرلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مطلع لوكالة رويترز، إن الحكومة الأيرلندية ستعلن الاعتراف بدولة فلسطينية، اليوم الأربعاء،

وكانت، إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، قد أشارت فى الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وقالت الحكومة الأيرلندية، مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكان نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، أكد الأسبوع الماضى أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية الشهر الجاري، حيث تجري أيرلندا وإسبانيا مناقشات مع دول أوروبية أخرى حول الاعتراف المشترك بدولة فلسطين.

ونقلت صحيفة "بلفاست تليجراف" الإيرلندية عن مارتن، قوله: "بالتأكيد، سوف نعترف بدولة فلسطين قبل نهاية الشهر، وأن الموعد المحدد لا يزال غير واضح لأننا ما زلنا نجري مناقشات مع بعض الدول فيما يتعلق بالاعتراف المشترك بالدولة الفلسطينية".

وأضاف رئيس الوزراء الأيرلندي: "سيتضح في الأيام القليلة المقبلة فيما يتعلق بالموعد المحدد لكنه بالتأكيد سيكون قبل نهاية هذا الشهر وسأتطلع إلى مشاورات مع بعض وزراء الخارجية فيما يتعلق بالتفاصيل النهائية المحددة لهذا الأمر".

وتابع: "إننا نقوم بذلك في سياق مبادرة السلام العربية للمضي قدماً نحو حل الدولتين ولإيصال الإشارة إلى السكان الفلسطينيين عمومًا بأننا ندعم حقهم في تقرير المصير و فكرة حل الدولتين هي الطريقة النهائية والوحيدة التي يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبًا إلى جنب في سلام".