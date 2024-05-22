شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تستدعى سفيريها فى أيرلندا والنرويج بعد التحرك للاعتراف بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعت إسرائيل سفيريها فى أيرلندا والنرويج بعد تحرك بلديهما نحو الاعتراف بدولة فلسطين، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وأعلن رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، اليوم الأربعاء، أن النرويج ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 من الشهر الجارى.

وقال رئيس الوزراء النرويجي، في تصريحات له اليوم، إنه يتعين علي أوسلو الإبقاء على البديل الوحيد الذي يوفر حلا سياسيا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء وهو دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

وأشار ستوره، إلى أن النرويج تعتقد أن حل الدولتين يصب في صالح إسرائيل، لافتا إلى أن الاعتراف بـ فلسطين هو وسيلة لمساندة القوى المعتدلة التي فقدت تأثيرها في هذا الصراع الوحشي الطويل.

كما أوضح أن الاعتراف بدولة فلسطينية يرسل رسالة قوية إلى الدول الأخرى كي تحذو حذو النرويج وعدد من البلدان الأوروبية.

وأضاف رئيس الوزراء النرويجي، أن الاعتراف بدولة فلسطين قد يؤدي في نهاية المطاف إلى استئناف العملية نحو تحقيق حل الدولتين ومنحه دفعة جديدة.

وقال ستوره، إن الحرب الدائرة في غزة جعلت من الجلي أن تحقيق السلام والاستقرار يجب أن يستند إلى حل القضية الفلسطينية، مشددا على أن الهدف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا أساسها السلطة الفلسطينية.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن وسائل إعلامية نرويجية، أن النرويج من المقرر أن تعلن اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة اليوم الأربعاء.

من جانبه قال مصدر مطلع لوكالة رويترز، إن الحكومة الأيرلندية ستعلن الاعتراف بدولة فلسطينية، اليوم الأربعاء،

وكانت، إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، قد أشارت فى الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وقالت الحكومة الأيرلندية، مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء، لكنها لم تذكر تفاصيل.