شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف على مركز إيواء بغزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بجروح اليوم الخميس، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مركز إيواء للنازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت عشرة شهداء معظمهم من الأطفال والنساء، من داخل مركز إيواء كان يضم عشرات النازحين وسط القطاع.

في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها للمناطق الشرقية والشمالية من مخيمات وسط قطاع غزة، مما أدى لتدمير هائل في ممتلكات الفلسطينيين.