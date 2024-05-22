الخليج اليوم .. الإطاحة بمقيم "مصري" لترويجه حملات حج وهمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها، التي لا تخولهم للحج، ونقل من لا يحملون تصاريح بالحج، وذلك بغرض النصب والاحتيال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ويهيب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وكان قد حذر مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية، الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445 / 2024، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول، موضحة أن القدوم لإداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج