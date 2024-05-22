الخليج اليوم .. الرياض ثالث أفضل مدن العالم من حيث رأس المال البشري

الرياض - كتب موسى القحطاني -

احتلت العاصمة السعودية الرياض المرتبة الثالثة بين أفضل 1000 مدينة في العالم من حيث رأس المال البشري بعد كل من لندن وطوكيو في حين جاءت إمارة أبوظبي في المركز الثامن، وذلك وفقا لتقرير أصدرته مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس البحثية.

وأوضحت المؤسسة في تقرير عن مؤشرها لتصنيف المدن العالمية لعام 2024 أن الرياض تستفيد من سكان يتسمون بالتنوع وكونهم في سن الشباب، مشيرة إلى انتقال العديد من المغتربين إليها للانضمام إلى قوة العمل في مركز الأعمال الآخذ في النمو بها.

وذكرت المؤسسة أن مؤشرها في فئة رأس المال البشري يقيس مجموع المعارف والمهارات المتوفرة لدى السكان والذي يدعم الإمكانات الاقتصادية لتلك المدن، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وأضافت أن المؤشر يعكس عوامل التحصيل التعليمي والابتكار والطبيعة الديموغرافية في المدن الكبرى؛ إذ إن المدن ذات القوة العاملة المتنوعة عالية المهارة وأنشطة الأعمال التي تتسم بالابتكار هي الأقدر -في اقتصاد اليوم الذي يعتمد على المعرفة- على مواكبة التطور التكنولوجي والمنافسة عالميا.

وقالت إن المدن التي تحتل مركزا رائدا على المستوى العالمي من حيث رأس المال البشري هي مراكز للتعليم العالي والابتكار في أنشطة الأعمال مما يساعدها على اجتذاب قاعدة سكانية متنوعة وذات مستويات تعليم عالية.