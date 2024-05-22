الخليج اليوم .. رئيس الدولة يبدأ يوم 28 مايو زيارة دولة إلى جمهورية كوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري، زيارة دولة إلى جمهورية كوريا الصديقة تستمر يومين، تلبية لدعوة الرئيس يون سوك يول.

ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الزيارة، مع يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا، علاقات الصداقة وتطور مختلف جوانب العمل المشترك، من أجل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع دولة الإمارات وكوريا، بما يتسق مع رؤاهما تجاه مستقبل التنمية والازدهار واستدامتهما في البلدين.

كما يبحث سموه والرئيس الكوري تطورات مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.