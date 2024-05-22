شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: العمليات العسكرية فى رفح تمنع الوصول للمستودعات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة من عدم إمكانيه توصيل المساعدات الغذائية للفارين من العدوان الإسرائيلي في رفح

مشيرا إلي أن مركز التوزيع التابع للأونروا وكذلك مستودع برنامج الأغذية العالمي وكلاهما يقع في رفح لا يمكن الوصول إليهما الآن بسبب العمليات العسكرية المستمرة

وقال المتحدث الأممي إن المراكز الصحية التابعة للوكالة لم تتلق أي مستلزمات طبية خلال الأيام العشرة الماضية، وعلى الرغم من ذلك، يواصل موظفو الرعاية الصحية تقديم آلاف الاستشارات الطبية يوميا في المراكز الصحية التي لا تزال عاملة

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة إلي أنه تم منع دخول نحو 82 ألف طن من الإمدادات، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية مشيرا إلي أن هناك تحديات تواجه وكالات الإغاثة إلى الوصول إلي المنطقة بسبب القتال المستمر قائلا لا أستطيع أن أضع نفسي مكان الأشخاص الذين ربما نزحوا مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، والذين لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية.