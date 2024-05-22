شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل جيش الاحتلال الإسرائيلى، عدوانه على مدينة ومخيم جنين، شمال الضفة الغربية، لليوم الثانى على التوالى، وهو العدوان الذى أسفر حتى الآن عن ثمانية شهداء وأكثر من 20 إصابة بعضها خطيرة.

وذكرت إدارة مستشفى الشهيد خليل سليمان، إن هناك نقصا حادا في المياه بعد تدمير خط المياه الواصل للمستشفى، كما يواصل الاحتلال اطلاق النار على مدخله.

ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر مستشفى جنين الحكومي وسط انتشار القناصة في أماكن قريبة من المستشفى، ما تسبب في نقص كبير في المستلزمات الطبية.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى أحياء عدة في المدينة وداخل المخيم، تزامنًا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة والمخيم.

ونفذت قوات الاحتلال صباح اليوم، حملات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل في حارات المخيم، واعتقلت عددا من المواطنين، واعتدت على آخرين ونكلت بهم وعبثت بمحتويات منازلهم واستمرت فيها فسادا وخرابا، وأخضعت عددًا من الشبان للتحقيق الميداني، وتسببت عمليات تدمير البنية التحتية، بانقطاع التيار الكهرباء والاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة في المدينة والمخيم.

وقتلت قوات الاحتلال 8 أشخاص بينهم أخصائي جراحة عامة في مستشفى جنين، تم استهدافه في محيط المستشفى، ومُدرس كان متوجها إلى عمله في مدرسة وليد أبو مويس الأساسية للبنين، وطالب في الصف التاسع من مدرسة ذكور الكرامة الأساسية.