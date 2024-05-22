شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلى يلغى أمر فك الارتباط عن مستوطنات بشمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت اليوم الأربعاء، رسميا، خطة فك الارتباط الإسرائيلية عن مستوطنات تم إخلاؤها سابقا فى شمال الضفة الغربية.

ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية إلى جالانت قوله: "لقد نجحنا في استكمال هذه الخطوة التاريخية.. السيطرة اليهودية على الضفة الغربية".

وبتمرير وزير الدفاع الإسرائيلي لهذا القانون العسكري الجديد، يتم السماح للمستوطنين الإسرائيليين، بالعودة إلى هذه المستوطنات المخلاه، والمبنية على أراض فلسطينية تم الاستيلاء عليها في شمال الضفة الغربية.

وكانت خطة فك الارتباط، قد تم بموجبها إخلاء مستوطنات ومعسكرات للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، عام 2005. ونفذتها وقتذاك حكومة ارئيل شارون.