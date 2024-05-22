شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج وإيرلندا تعلنان الاعتراف بدولة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس وزراء إيرلندا سايمن هاريس اليوم، أن بلاده تعترف بدولة فلسطين.

وقال "هاريس": نعلن اليوم الاعتراف بدولة فلسطين، مضيفاً أنه يوم تاريخي ومهم لإيرلندا وفلسطين.

وأعلنت الحكومة النرويجية اليوم أيضًا، أن النرويج تعترف رسمياً بفلسطين كدولة، اعتباراً من 28 مايو الجاري.

وأكد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور أن السلام في الشرق الأوسط يتوقف على حل الدولتين، وأن حل الدولتين لن يتحقق دون دولة فلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم، في وقت سابق من اليوم إن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو الجاري.

