شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية ترحب بقرار اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة السعودية بالقرار الإيجابى الذى اتخذته كل من مملكة النرويج، ومملكة إسبانيا ، وجمهورية إيرلندا باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.

وثمنت المملكة - في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس" - هذا القرار الصادر من الدول الصديقة، الذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتدعو بقية الدول للمسارعة في اتخاذ نفس القرار، الذي من شأنه الإسهام في إيجاد مسار موثوق به ولا رجعة فيه بما يحقق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي - وعلى وجه الخصوص الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية - بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.

من جهتها رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، بقرار إسبانيا وإيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أنها خطوة تاريخية مهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في تأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية.

وثمنت المنظمة مثل هذه المواقف التي تدعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها مدينة القدس الشريف، وتدفع تجاه تحقيق العدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس). وجددت المنظمة دعوتها دول العالم كافة التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بمساندة طلب فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في إطار دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقاً لرؤية حل الدولتين واستناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

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