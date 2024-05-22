شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى غزة بالتعاون مع منظمات محلية ودولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة، تضم 92 شاحنة محملة بالطرود الغذائية الأساسية والخيم والطرود الصحية .

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن القافلة تمت بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) والهلال الأحمر القطري ومنظمات أخرى، ليتم توزيع المساعدات إلى الأهل في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع .

وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل تأخير إرسال وإدخال المساعدات الإنسانية المتنوعة والتي تصب مباشرة في استمرارية حياة المتضررين في القطاع من أهلنا في غزة.

وأوضح بأن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسعى لإدخال المزيد من المساعدات الأساسية والضرورية والتي تعتبر شريان الحياة لأهلنا في غزة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الداعمة من مختلف أنحاء العالم، موضحا أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم بلغت 1456 شاحنة و53 طائرة عبر مطار العريش .