شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: روسيا تدعم حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الأربعاء، إن روسيا تفضل تسوية النزاع الفلسطينى-الإسرائيلى بإرساء حل الدولتين، وهو الموقف الذى نادت به منذ أيام الاتحاد السوفيتى.

وأضاف بيسكوف للصحفيين "أريد أن أذكركم بأن روسيا هي الخليفة القانونية الرسمية للاتحاد السوفيتى.. لقد اعترف الاتحاد السوفيتي بدولة فلسطين قبل وقت قصير من زواله".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كل هذا يتماشى تماما مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والنهج القائم على حل الدولتين، ولهذا السبب، باعتبارنا الخلفاء القانونيين للاتحاد السوفيتي، نحافظ على موقفنا الثابت والشفاف فيما يتعلق بهذا الأمر".

وأعلنت سلطات النرويج وأيرلندا وإسبانيا - في وقت سابق اليوم - قراراتها بالاعتراف بسيادة الدولة الفلسطينية، ومن المتوقع أن تدخل القرارات حيز التنفيذ في 28 مايو الجاري.

وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، في أواخر شهر أبريل الماضي، إن عدة دول في الاتحاد الأوروبي قد تعترف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية مايو الجاري.