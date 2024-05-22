شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل إرهابيين اثنين جنوبى الرطبة واعتقال آخر ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأربعاء، مقتل إرهابيين اثنين من تنظيم داعش الإرهابى أحدهما يرتدى حزاما ناسفا جنوبى الرطبة بمحافظة الأنبارغربى العراق.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية واع أنه "وفقا لمعلومات استخباراتية شرعت قوة في قيادة شرطة الأنبار بتنفيذ واجب أمنى على ضوء هذه المعلومات الاستخبارية، لملاحقة عناصر إرهابية داخل سيارة نقل ومحاصرتهم والاشتباك معهم، ما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين أحدهما يرتدي حزاما ناسفا جنوبي الرطبة، بالإضافة إلى مقتل عنصر أمني وإصابة آخر، وأن العملية لا تزال مستمرة".

وأعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم، القبض على إرهابي من داعش اعترف بقتل أحد منتسبي القوات الأمنية في العاصمة بغداد.. وذكرت القيادة - في بيان أوردته واع، أن القوات الأمنية ألقت القبض على متهم مطلوب لقيامه بقتل أحد منتسبي قيادة الشرطة الاتحادية أثناء تأدية الواجب في منطقه العريفية، مشيرة إلى أنه تم تسليمه إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.