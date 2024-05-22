شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا غدا مع ملك البحرين فى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، فى موسكو غدا الخميس.

وجاء في البيان الصادر عن الكرملين اليوم :"يعتزم الجانبان مناقشة آفاق التعاون الروسي البحريني في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية والطاقة"، مشيرا إلى أنه من المقرر التوقيع على وثائق مشتركة عقب الاجتماع.

وبحسب البيان، تشمل القضايا المطروحة للنقاش جدول الأعمال الدولي "بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية".

وكان ملك البحرين قد أعرب فى وقت سابق - خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف - عن شكره للرئيس فلاديمير بوتين على جهوده لتحسين العلاقات مع البحرين والعالم العربي.