شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: 61 شهيدًا خلال آخر 24 ساعة بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 62 شهيدًا، و138 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - أنه بموجب تحديث اليوم ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 35709 شهداء و79990 مُصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت إن هذه الأعداد لا تتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات الذين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.