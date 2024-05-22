شكرا لقرائتكم خبر عن حبس السائق وانتشال جثتين.. تطورات حادث معدية أبو غالب في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال أصداء حادث غرق سيارة من أعلى معدية أبو غالب في مصر مستمرة، إذ انتشل الإنقاذ النهرى جثتى فتاتين ليرتفع عدد الوفيات إلى 13 فتاة، فيما يواصل رجال الإنقاذ عمليات البحث داخل مياه النيل.

وكشفت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل الحادث، في القضية رقم 2698 لسنة 2024 إداري مركز إمبابة، وأوضحت في بيانها، إنها تلقت صباح أمس الثلاثاء، 21 مايو 2024، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب - ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها.

وتابع البيان: "باشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة - انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.



حادث معدية أبو غالب

وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها.

وأضاف بيان النيابة: "أسفر الأمر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي".

وأكدت النيابة أنها أمرت بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها.