شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يشكر رئيس وزراء أيرلندا على الاعتراف بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إيرلندا سايمون هاريس، شكره فيه على مواقف بلاده الشجاعة والمبدئية بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن هذه الخطوة العظيمة ستسهم في تعزيز السلام والعدل وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعزيز تنفيذ حل سياسي على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وأعرب الرئيس الفلسطيني، عن أمله في أن تكون هذه الخطوة التي اتخذتها دول إيرلندا وإسبانيا والنرويج، مقدمة لاعتراف مزيد من الدول الأوروبية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك لإعطاء الأمل في صنع السلام.



وجدد أبو مازن، التأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية، جراء السيطرة على جميع معابر قطاع غزة وإغلاقها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وقال الرئيس الفلسطيني: "سنواصل العمل مع إيرلندا الصديقة، وجميع الأحرار في العالم، من أجل صنع السلام خاصة في هذه الأوقات العصيبة التي تواجه منطقتنا والعالم، وصولا إلى إنهاء الاحتلال لأرضنا وشعبنا ومقدساتنا".