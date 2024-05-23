الخليج اليوم .. قطر تصدر أولى سنداتها الخضراء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تطرح قطر أولى سنداتها المقومة بالدولار في 4 أعوام وذلك من خلال بيع أولى سنداتها الخضراء، ويسعى أحد أكبر مصدري الغاز المسال بالعالم إلى الاستفادة من ازدهار أسواق الدين العالمية.

وتبيع الحكومة القطرية سندات خضراء للاستحقاق في فترات تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وتبلغ علاوة الإصدار فوق السعر الاسترشادي 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة القصيرة و80 نقطة أساس للشريحة الأطول.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الشروط النهائية، بما في ذلك سعر السندات وحجمها في وقت لاحق.

واكتسبت السندات الخضراء في الشرق الأوسط زخما في السنوات القليلة الماضية مع قيام مستثمرين أمثال صندوق الثروة السعودي، والشركة العقارية الرئيسية في أبوظبي، وحكومة الشارقة بشرائها.

المصدر: بلومبرغ