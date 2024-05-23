شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يرحب بقرار إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب اليمن، بقرار كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا، الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن ذلك الاعتراف يمثل خطوة بالغة الأهمية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة، تأكيد الجمهورية اليمنية موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.