شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق ليبى أممى على ضرورة تفعيل المسار الأمنى عبر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، على ضرورة إعادة تفعيل المسار الأمني في الحوار الليبي عبر إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

جاء ذلك حسبما ذكر تلفزيون الوسط الليبي، خلال مباحثات بين المنفي وخورى جرت الأربعاء، لبحث سبل إحراز تقدم في استكمال تنفيذ المرحلة التمهيدية للانتخابات والدفع قدماً بالعملية السياسية في ظل الجمود الراهن.

وشدد الجانبان خلال اللقاء، أهمية إعادة تفعيل المسار الأمني عبر إطار لجنة (5+5)، والمضي قدماً في المسار الحقوقي المنبثق عن مخرجات مؤتمر برلين بموجب البروتوكول الموقع.

وأعرب المنفي عن تقديره لدور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش والبعثة الأممية في ليبيا، وعملها المتواصل مع المجلس الرئاسي.