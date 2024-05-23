شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى يؤكد الحاجة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن فى اتصال هاتفى مع نظيره الإسرئيلى يواف جالانت على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر جميع المعابر المتاحة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر - في تصريح أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس "إن أوستن دعا نظيره الاسرائيلي إلى إنشاء آلية فعالة لفض التشابك بين العمليات الإنسانية والعسكرية في قطاع غزة".