شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تصاريح العمرة ومنع دخول مكة لحاملى تأشيرات الزيارة مع بدء موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إيقاف إصدار تصاريح العمرة من تطبيق "نسك" اعتبارا من اليوم الخميس، إيذانا ببدء موسم الحج لهذا العام.

وأفادت الوزارة بأنه تقرر منع حاملي تأشيرة الزيارة بكل أنواعها من دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها اعتبارا من "15 ذو القعدة" حتى "15 ذو الحجة" 1445هجرية، واقتصار الدخول على حاملي تأشيرات الحج؛ من أجل تمكين الحجاج النظاميين من أداء المناسك بيسر.

وشددت على أنه لا حج بلا تصريح، وستطبق العقوبات بحزم في حق كل مخالف للأنظمة لا سيما المضبوطين في النطاق الجغرافي المخصص للحجاج النظاميين.

وفى وقت سابق، نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، الأربعاء، تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1445هـ، بهدف تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج، وتنمية مهارات المختصين لديها في مجال الأمن السيبراني، وتمكينها من تعزيز أمنها السيبراني، وذلك بمشاركة أكثر من 200 جهة وطنية، يمثلها أكثر من 600 مسؤول ومختص بمجال الأمن السيبراني.

وأوضحت الهيئة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن التمرين يأتي ضمن مسارات برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج هذا العام، ويتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية بدءا من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات والدروس المستفادة، كما اشتمل التمرين على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات.