شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمى: العمليات الإنسانية فى غزة على حافة الانهيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد برنامج الأغذية العالمى، أن العمليات الإنسانية فى غزة تقترب من الانهيار، حيث شهد الأسبوعان الماضيان دخول أقل كمية من السلع الإنسانية إلى القطاع منذ ديسمبر الماضى، مما يجعل خطر المجاعة حقيقيا للغاية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، ذكر البرنامج الأممى، أن أقل من مائة شاحنة دخلت غزة منذ 6 مايو، وأن التشغيل المحدود للمعابر الحدودية الجنوبية، وهى الشرايين الرئيسية لإدخال المساعدات، يعني أنه بالكاد يصل أي وقود أو مساعدات إلى أي جزء من غزة.

وأشار البرنامج التابع للأمم المتحدة إلى أن جميع المخابز في رفح قد أغلقت أبوابها، إلا أنه لا يزال قادرا على دعم ستة مخابز في وسط غزة، وأربعة في مدينة غزة، ومخبز واحد في جباليا.

وأضاف برنامج الأغذية العالمي، أن المنطقة العسكرية في رفح تشكل عقبات أمام الوصول إلى مستودعه الرئيسي، ونتيجة لذلك لا يتم حاليا توزيع المواد الغذائية في جنوب غزة، باستثناء بعض المخزونات المحدودة التي يتم تقديمها إلى المطابخ المجتمعية المحلية لتحضير الوجبات الساخنة..وقال البرنامج: "إذا لم تبدأ الإمدادات الغذائية والإنسانية في الدخول إلى غزة بكميات هائلة، فسوف ينتشر اليأس والجوع".

من جهته، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن المدنيين الذين نزحوا بسبب تصاعد الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء في غزة يفتقرون إلى المأوى والغذاء والمياه وغيرها من الإمدادات والخدمات "الضرورية لبقاء الإنسان.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، إن ما يقرب من 815 ألف شخص نزحوا من رفح منذ 6 مايو، بالإضافة إلى ما يقرب من مائة ألف آخرين نزحوا في الشمال في الفترة نفسها. وقال إن حوالي 150 ألف شخص في خان يونس سجلوا أسماءهم خلال الأيام العشرة الماضية لتلقي الخدمات من الأونروا، فيما ازداد عدد الأشخاص الموجودين في مرافق الأونروا هناك بنسبة 36 بالمائة.

وقال دوجاريك "إنه يتم بذل كل الجهود لإنشاء مطابخ مجتمعية إضافية في خان يونس ودير البلح ومدينة غزة، إلا أن شركاءنا الذين يعملون لإيصال الغذاء إلى المحتاجين، حذروا من أن الإمدادات اللازمة للوجبات الساخنة قد تنفد قريبا". مشددا على أن النقص المستمر، بما في ذلك نقص غاز الطهي، يعيق الجهود المبذولة للحفاظ على عمل المطابخ المجتمعية والمخابز.

بدوره، أشار مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبرييسوس، إلى تعرض مستشفى كمال عدوان - وهو أكبر مستشفى يعمل بشكل جزئي في شمال غزة - للقصف أربع مرات، وأن الجهود جارية لإجلاء 20 من الكوادر الصحية وأكثر من عشرة مرضى لا يزالون داخل تلك المنشأة.

ووصفت المنظمة الوضع في غزة بأنه "أبعد من الكارثة"، حيث أصبح مستشفى كمال عدوان خارج الخدمة، وظل مستشفى العودة محاصرا. حيث يخضع للحصار منذ 19 مايو، ولم يُسمح لأحد بالخروج أو الدخول إلى المستشفى، ولا يزال 148 من العاملين بالمستشفى، إلى جانب 22 مريضا مع مرافقيهم، محاصرين بالداخل.

