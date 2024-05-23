شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من مدينة جنين ومخيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الخميس، من مدينة جنين ومخيمها، فى شمال الضفة الغربية، بعد أن خلف عدوانه عليها الذى استمر يومين، 12 شهيدا، بينهم طبيب ومعلم وأربعة أطفال، وإصابات بعضها خطيرة إلى جانب دمار كبير في البنية التحتية.

وذكرت وزارة الصحة صباح اليوم إن شابا من مخيم جنين استشهد مُتأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، مساء أمس، وهو ما رفع عدد الشهداء إلى 12 .

وقبل انسحاب الاحتلال، دارت اشتباكات في شارع الناصرة بمدينة جنين، فيما حاصرت قواته فندق السينما الذي يتواجد بداخله عدد من الصحفيين، وأطلقت قواته النار باتجاه غرفة الحراسة التابعة للفندق، قبل أن تقوم جرافات الاحتلال بهدمها.

ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن العدد الإجمالي للشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ارتفع إلى 517 شهيدا منذ بداية طوفان الأقصى في السابع من شهر أكتوبر الماضي.