شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 18 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون منذ مساء أمس، وحتّى اليوم الخميس.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، اليوم، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، نابلس، الخليل، وأريحا، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في المنازل.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات من السابع من أكتوبر الماضي طوفان الأقصى، ارتفعت إلى أكثر من 8840 شخصا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

إلى جانب ذلك تعرضت محافظة جنين ومخيمها لعدوان شامل استمر يومين، طالت عمليات اعتقال للعشرات من الأشخاص بينهم نساء، وأطفال، وجرحى، فيما لم يتسن التأكّد من كافة أعداد المعتقلين حتّى اللحظة.

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.

وعلى صعيد آخر .. ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، نقلا عن مصدر دبلوماسي وصفته بأنه رفيع المستوى، أن مسؤولين إسرائيليين يتوقعون أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، في وقت لاحق من اليوم الخميس، أوامر بوقف الحرب في قطاع غزة.