شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى: نتضامن مع إيران فى كل الظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس السورى بشار الأسد تضامن سوريا التام مع إيران فى كل الظروف وثقته بقدرة الدولة والشعب الإيرانى على تجاوز الحادث الأليم.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجرها الرئيس بشار اليوم الخميس، مع الرئيس الإيرانى المكلّف محمد مخبر، جدّد فيه تعازيه لإيران قيادة وشعباً في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، مؤكداً نهج سوريا الثابت في العلاقة مع إيران.

من جانبه، أكّد الرئيس الإيراني المكلّف عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التشاور والتنسيق بينهما على كل المستويات.

