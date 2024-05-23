شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخزانة الأمريكية: نعمل على زيادة المساعدات الإنسانية إلى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن بلادها تبذل كل ما بوسعها لزيادة المساعدات الإنسانية إلى فلسطين من أجل وقف دائرة العنف فى غزة والضفة الغربية .

وقالت يلين - في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا - "إن الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة وفي الضفة الغربية متدهور و مزر للغاية ، لذلك سنساهم في تقديم المساعدة إلى الفرق الإنسانية من أجل ضمان بأن العقوبات الأمريكية لا تقف أمام المساعدات التي تقدم إلى الفلسطينيين وإلى غزة".

كما أعربت عن تخوفها إزاء التهديدات الإسرائيلية التي قد تساهم بقطع الأموال عن المصارف الفلسطينية والتي هي أساسية من أجل السماح لتحويلات مالية وتقديم مليارات الدولارات إلى الفلسطينيين ، بالإضافة إلى البنية التحتية والطعام والغذاء وتسييل أيضا ملياري دولار تقريبا في الصادرات التي يعتمد عليها الفلسطينيون.

ونوهت بأن حجب هذه الأموال من قبل إسرائيل هو أمر يهدد الاستقرار ليس في غزة بحسب ولكن أيضا في الضفة الغربية ، لذلك علينا أن نبذل كل ما بوسعنا مع شركائنا من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة من أجل وقف دائرة العنف في غزة والضفة الغربية.

وشددت وزيرة الخزانة الأمريكية على الاستمرار في استخدام الأدوات الاقتصادية من أجل منع تمويل الوحدات الإرهابية، لذلك نعمل مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع من أجل تنسيق الجهود من خلال فرض عقوبات على هذه الجهات.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن بلادها ستركز على المشاكل التي يسببها الاقتصاد الصيني خاصة الفائض في السلع وفي مجال الصناعة ، وكيف يمكنه أن يؤثر على الاقتصادات، مشيرة إلى أن الرئيس بايدن أكد أنه سيتخذ خطوات من أجل الدفاع عن الشركات الأمريكية والعاملين ، حيث تم الإعلان عن خطوات استراتيجية في مجالات مختلفة من أجل الاستجابة ضد الممارسات التي تتخذها الصين .

وحول الدعم الأمريكي إلى أوكرانيا، أكدت يلين أن بلادها تقدم دعما مباشرا إلى أوكرانيا ، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي قدم دعما، فضلا عن صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن هذا الدعم يساعد أوكرنيا خلال العام الجاري بالكامل مشددة على ضرورة الاستمرار في الدعم خلال الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن حشد الأصول الروسية يشكل مصدرا أساسيا لدعم أوكرانيا .

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على روسيا والصين لمواجهة التهديدات الصادرة عنهم.

وأضافت - في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا - إن روسيا باتت تمثل خطرا كبيرا على أوروبا والولايات المتحدة.

وأوضحت أن الصين تحاول مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات بمدها بالسلع والمواد المحجوبة عنها بموجب العقوبات ، مشيرة إلى أن الصين أيضا باتت تتخذ إجراءات اقتصادية تؤثر على التنافسية بدعم الشركات التي لديها فائض من الإنتاج.

وأكدت أن العقوبات الأخيرة على الصين جاءت لدعم القطاعات المختلفة ومساعدتها في مواجهة الإجراءات الصينية.