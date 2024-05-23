شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيران الراحل يوارى الثرى فى بلدة الرى جنوب شرق العاصمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ورى جثمان وزير الخارجية الإيرانى الراحل، حسين أمير عبد اللهيان الثرى فى مرقد الشاه عبد العظيم الحسنى فى بلدة شهر الرى جنوب شرق العاصمة طهران.

وصباح اليوم، أقيمت مراسم تكريم وزير الخارجية الراحل حسين أمير عبداللهيان فى ساحة مشاخ التابعة لوزارة الخارجيّة بالعاصمة طهران.



وأدى أمس الأربعاء، المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة، على جثمانه ومرافقيه، واقيمت مراسم تشييع مهيبة فى شوارع العاصمة، وحضر الجنازة كبار المسئولين وقادة الحرس الثوري الإيرانى، وكان بين الحضور أيضا رئیس المکتب السیاسي لحرکة حماس إسماعيل هنية، ونائب الأمین العام لحزب الله اللبناني الشیخ نعیم قاسم.

وأقيم مساء الأربعاء أيضا حفل تأبين للرئيس الراحل ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان بمشاركة وفود أجنبية، إذ ذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا كبيرا من قادة الدول والشخصيات الأجنبية سيشاركون في هذه المناسبة.



ولقى الرئيس الإيرانى، مصرعه يوم الأحد الماضى، فى تحطم مروحيته، شمال شرق البلاد، وسط غابات أرسباران فى محيط قرية أوزى، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربى إيران، وسط ضباب كثيف صعّب إمكانية وصول فرق الإنقاذ إليها.

وكانت المروحية الرئاسية، تقل 9 أشخاص، 4 مسئولين وهم: إبراهيم رئيسى ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتى وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمى وبعض المسؤولين الآخرين، اضافة إلى الحرس الشخصى للرئيس وكابتن الطائرة ومساعده ومضيف.

وكانت أعلنت طهران الحداد 5 أيام، وحددت يوم 28 يونيو المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية، بعد اجتماع رؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان، وفق إعلام إيراني.