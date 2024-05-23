شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أيرلندا: أوروبا تقف على الجانب الخطأ لاخفاقها فى وقف إراقة الدماء بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الأيرلندى سيمون هاريس، إن أوروبا تقف على الجانب الخطأ من التاريخ لإخفاقها فى القيام بما يكفى لوقف إراقة الدماء فى قطاع غزة.

وأوضح هاريس - في حوار خاص مع شبكة "يورونيوز" الأوروبية بثته اليوم الخميس، إن قرار الحكومة الأيرلندية الاعتراف بفلسطين كدولة يهدف إلى "بث الحياة" في حل الدولتين الذي تم القضاء عليه على مدار السنوات الثلاثين الماضية.

ودافع هاريس عن قرار بلاده قائلا "الأمر لا يتعلق بكونك مؤيدا لإسرائيل أو مؤيدا للفلسطينيين، وإنما يتعلق بالتطبيق العادل للقانون الدولي وحقوق الإنسان".

وحول طلب أيرلندا وإسبانيا من الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي مراجعة ما إذا كانت إسرائيل تنتهك بند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة بينهما، قال هاريس "إنه من المؤسف عدم إجراء المراجعة".

وانتقد هاريس الاتحاد الأوروبي بسبب تبنيه معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل ومدى تطبيقها لقواعد حقوق الإنسان مقارنة بالدول الأخرى.