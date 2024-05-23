شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب باعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت دولة الكويت، بالقرارات الصادرة من مملكتي النرويج وأسبانيا وجمهورية أيرلندا، بشأن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وذكرت الخارجية الكويتية - في بيان أن تلك القرارات، خطوات إيجابية من شأنها الإسهام نحو تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية الخاصة تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد البيان، على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة اتخاذ سائر الدول قرارات مماثلة؛ من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.