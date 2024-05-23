شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامى ترحب باعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّبَت رابطة العالم الإسلامي، باعتراف كلٌّ من النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين.

وأكد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - في بيانٍ أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن القرار يعبر عن الوعي الدولي حيال الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، مُشيدًا بالموقف المسؤول والنبيل للدول التي اتخذَت هذه الخطوة المهمة والعادلة، داعيًا بقيةَ الدول أن تحذوَ حذوها والوقوف مع الحق الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني.