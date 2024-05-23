شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتيال محمد فران القيادى بحزب الله جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، محمد على ناصر فران، القيادى بحزب الله فى غارة لسلاح الجو الإسرائيلى على جنوب لبنان.

وذكر الجيش فى بيان صحفى أوردته صحفية معاريف الإسرائيلية، أن فران مسؤول البنية التحتية الإنتاجية والتجهيزية لحزب الله فى جنوب لبنان، وأنه كان مسؤولا في السنوات الأخيرة، عن إنتاج أسلحة استراتيجية وفريدة من نوعها لحزب الله.

وأوضح الجيش أن بعض البنى التحتية التي كان مسؤولاً فران عنها في جنوب لبنان تعرضت للهجوم خلال الأشهر الماضية.