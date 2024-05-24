شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: ننسق مع منظمة الهجرة الدولية حول الإعادة الطوعية للمهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى العميد حسام الدين الجبابلى وجود تنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والهلال الأحمر التونسى بخصوص المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء الراغبين فى العودة الطوعية إلى بلدانهم.



وقال الجبابلى ، فى تصريح للتلفزيون الوطنى التونسى اليوم الخميس ، إن هناك تنسيقا تاما بين وزارة الداخلية من خلال وحدات الأمن والحرس مع المنظمة الدولية للهجرة والهلال الأحمر حول العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين ، مشيرا إلى أن ممثلى المنظمة تحولوا إلى العامرة ، حيث توجد أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين المقيمين فى غابات الزياتين، وعاينوا الظروف التى يقيمون فيها وقاموا بتسجيل عدد كبير من المهاجرين على قائمات الراغبين فى العودة الطوعية إلى أوطانهم.



وأشار إلى أن الاستقرار الأمنى فى المناطق التى يتواجد فيها عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين وفرض السلم الاجتماعى وتطبيق القانون على الجميع يبقى من أولويات وحدات الحرس والأمن ، لافتا إلى تواجد وحدات من الأمن والحرس فى جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس يهدف إلى التقليص من الصراعات التى تحدث فيما بينهم، وما ينجر عنها من أعمال شغب.



كان وزير الداخلية التونسى كمال الفقى قد أكد عودة 7109 أشخاص من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم بصفة طوعية، ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين.